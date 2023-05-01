Волонтеры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан

Молодежь интересуется возможностью пройти контрактную службу как альтернативу срочной Жители Москвы и регионов России задают волонтерам вопросы о том, сможет ли контрактная служба стать альтернативой срочной, а также о возможности применить в рамках военной службы имеющиеся гражданские специальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии