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КУРКИНО

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Волонтеры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан

Волонтеры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан

Молодежь интересуется возможностью пройти контрактную службу как альтернативу срочной Жители Москвы и регионов России задают волонтерам вопросы о том, сможет ли контрактная служба стать альтернативой срочной, а также о возможности применить в рамках военной службы имеющиеся гражданские специальности.

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