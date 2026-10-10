В Новосибирске 4 тысячи горожан выступили против 30-этажной высотки у парка

Инициативная группа анонсировала акцию протеста после того, как жители Калининского района выразили недовольство строительными работами возле парка «Сосновый бор».
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