Снег, гололедица и дождь ожидает Приморье к концу недели. На предстоящих выходных, 22 и 23 октября, погода в крае окажется крайне нестабильной: понижение температуры до 0 °C и дожди разной длительности и интенсивности, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.