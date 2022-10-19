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Снег, гололедица и дождь ожидает Приморье к концу недели

Снег, гололедица и дождь ожидает Приморье к концу недели

Снег, гололедица и дождь ожидает Приморье к концу недели. На предстоящих выходных, 22 и 23 октября, погода в крае окажется крайне нестабильной: понижение температуры до 0 °C и дожди разной длительности и интенсивности, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

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