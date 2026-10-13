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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морган о 981-м голе Роналду: «Лучший завершитель в истории . Осталось 19 мячей до исторической отметки»

Британский телеведущий Пирс Морган вновь похвалил Криштиану Роналду после гола в матче с « Нефтчи » из Ферганы.

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