Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Улучшится транспортная доступность нескольких районов На западе Москвы планируется строительство и реконструкция более 3,5 км дорог, включая путепровод, как сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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