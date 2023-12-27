Собянин: Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

Программа работает в столице больше 10 лет Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что реставрация городской усадьбы Шубиных будет проведена по программе «1 рубль за квадратный метр в год».
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