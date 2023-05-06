Дмитрий Козловский: «Совместную работу с Тутберидзе начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления»

Об этом сообщил Козловский. Сегодня стало известно, что пара перешла от Тамары Москвиной, в группе которой они тренировались последние семь лет, к Тутберидзе.
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