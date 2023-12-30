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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Гарсию зимой. Его оценили в 20 млн евро – слишком дорого для «блауграны»

«Барса» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Гарсию зимой. Его оценили в 20 млн евро – слишком дорого для «блауграны»

Ранее стало известно, что 26-летний игрок – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно. По информации As, «Жирона» оценивает Гарсию в 20 млн евро.

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