Инспекция по труду: Работник несет перед работодателем материальную ответственность

Основополагающим законодательным актом, определяющим обязанность работника по возмещению причиненного работодателю ущерба, является Трудовой кодекс РФ, который в главе 39 «Материальная ответственность работника» устанавливает, какой именно ущерб подлежит возмещению и при каких условиях работник обязан этот ущерб возместить.