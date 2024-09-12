Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая провели учения в Японском море

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), действуя в составе совместного отряда, отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач СКШУ «Океан-2024» в центральной части Японского моря.
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