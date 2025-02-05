Губернатор ЯНАО обсудил с мэром Нового Уренгоя перспективы развития города

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с мэром Нового Уренгоя Антоном Колодиным развитие города. Темами для обсуждения стали расселение аварийного жилья, празднование юбилея и обновление фасадов, передает пресс-служба окружного правительства.
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