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Политолог Ярошенко заявил, что России может быть невыгодно останавливать мятеж в Нигере

Политолог Ярошенко заявил, что России может быть невыгодно останавливать мятеж в Нигере

Для бедных африканских государств, таких как Нигер, военные перевороты стали обыденным делом. Стабилизацией ситуации предстоит заняться местным властям, потому что интересы России в этой стране ограничены, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко.

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