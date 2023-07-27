Политолог Ярошенко заявил, что России может быть невыгодно останавливать мятеж в Нигере

Для бедных африканских государств, таких как Нигер, военные перевороты стали обыденным делом. Стабилизацией ситуации предстоит заняться местным властям, потому что интересы России в этой стране ограничены, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко.
Для бедных африканских государств, таких как Нигер, военные перевороты стали обыденным делом. Стабилизацией ситуации предстоит заняться местным властям, потому что интересы России в этой стране ограничены, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко.
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