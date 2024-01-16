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Daily Storm

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Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    Дура , гнать ее с должности . предателей защищать вздумала. Мразь. ее саму нужно прям очень внимательно проверить ...Меркачева выступи...
  • Alex Nемо
    https://youtu.be/rpHFrvZkJjA«Нецелесообразно ...
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    Так еще легче просто залить их какой нибудь отравой, потом бульдозерами закопать. Это ЛЮДИ которые там жили, родились...«Нецелесообразно ...

США назвали безрассудными и неточными удары Ирана по Ираку

США назвали безрассудными и неточными удары Ирана по Ираку

Американские граждане не пострадали при атакеКорпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) ударил по объектам в городе Эрбиле в Иракском Курдистане в ответ на недавние теракты на своей территории.

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