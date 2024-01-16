США назвали безрассудными и неточными удары Ирана по Ираку

Американские граждане не пострадали при атакеКорпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) ударил по объектам в городе Эрбиле в Иракском Курдистане в ответ на недавние теракты на своей территории.
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