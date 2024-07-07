«Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3-2: это было невероятно!

- Хорошая игра с хорошим соперником. Важно было победить. Скоро вновь важная игра вновь за трофей – важна хорошая подготовка, будем готовиться, - сказал капитан «быков» Эдуард Сперцян про настрой перед Суперкубком.
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