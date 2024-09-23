Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 23 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 23 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Калужском и Носовихинском шоссе.