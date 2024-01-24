Захарова удивилась поиском Швейцарией путей переговоров по Украине

Швейцария отказалась от нейтралитета по отношению к конфликту на Украине и запятнала репутацию. Заявление этой страны о поиске дипломатического разрешения конфликта противоречило реальным действиям, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.