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Захарова удивилась поиском Швейцарией путей переговоров по Украине

Захарова удивилась поиском Швейцарией путей переговоров по Украине

Швейцария отказалась от нейтралитета по отношению к конфликту на Украине и запятнала репутацию. Заявление этой страны о поиске дипломатического разрешения конфликта противоречило реальным действиям, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.

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