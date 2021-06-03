Происшествия

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В Красноярске общественники провели профилактическую беседу для школьников

По инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжается акция «Марафон добрых дел».

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