Как газ пойдет через Украину без контракта

Украина вынуждена сохранить транзит российского газа даже без контракта с Газпромом @ Global Look Press Tекст: Ольга Самофалова Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году.