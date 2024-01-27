Как газ пойдет через Украину без контракта

Украина вынуждена сохранить транзит российского газа даже без контракта с Газпромом @ Global Look Press Tекст: Ольга Самофалова Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году.
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