В Росфинмониторинге заявили о связи теракта в "Крокусе" с международной сетью

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Тщательно спланированный теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали 144 человека, был реализован с помощью международной пособнической сети, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
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