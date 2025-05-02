Молдавский учебник по истории для старшеклассников вызвал скандал вокруг румынской оккупации и Сталинградской битвыВ Молдавии разгорается новый историко-политический и обществвенный скандал: в учебнике по истории для старших классов Сталинградская битва – одно из ключевых сражений Второй мировой войны – названа не героической победой антигитлеровской коалиции, а катастрофой.