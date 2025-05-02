Молдавский учебник по истории для старшеклассников вызвал скандал вокруг румынской оккупации и Сталинградской битвыВ Молдавии разгорается новый историко-политический и обществвенный скандал: в учебнике по истории для старших классов Сталинградская битва – одно из ключевых сражений Второй мировой войны – названа не героической победой антигитлеровской коалиции, а катастрофой.
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