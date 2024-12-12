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Губернатор Моор: тюменцы принимали участие в разработке Конституции России

Губернатор Моор: тюменцы принимали участие в разработке Конституции России

В рамках Дня Конституции, который отмечается 12 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в разработке и принятии главного документа страны приняли участие жители региона.

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