В колледжах Ямала 1 сентября начали обучение 10 тысяч студентов

В колледжах Ямала приступили к занятиям десять тысяч студентов. Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что к новому учебному году усилили инфраструктуру среднего профобразования — создали новые объекты, расширили список специальностей.
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