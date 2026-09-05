Мнение: «Визовые санкции ЕС в отношении россиян получат ассиметричный ответ», – Максим Чирков

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Евросоюз готовит адресные ограничительные меры в отношении виз для россиян.
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