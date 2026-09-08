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Царьград

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Губернатор Махонин: ВСУ ударили дроном по жилым домам в Перми

Губернатор Махонин: ВСУ ударили дроном по жилым домам в Перми

7 сентября ВСУ попытались атаковать промышленные объекты в Перми, однако дрон перенаправился на жилой дом.

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