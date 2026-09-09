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Живая Кубань

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В Сочи отражают атаку безэкипажных катеров

В Сочи отражают атаку безэкипажных катеров

В Сочи отражают атаку безэкипажных катеровВ Сочи объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что все силы и средства задействованы для обеспечения безопасности.

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