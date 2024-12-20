Сарычев: «В Корее были иностранные тренеры, но не справились»

Лучший вратарь СССР 1991 года, четырехкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран Валерий Сарычев, ныне работающий в клубе второй корейской лиги «Чхонан Сити», рассказал, почему в высшей лиге Кореи нет иностранных специалистов.