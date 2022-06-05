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Конюхов начал трансконтинентальный перелет на мотопараплане в поддержку "Чистой Арктики"

Во Всемирный день окружающей среды в поддержку проекта "Чистая Арктика" путешественник, амбассадор проекта Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин начали трансконтинентальный перелет на мотопараплане с Архангельской области из деревни Перхачево.

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