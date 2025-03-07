Путин выразил слова поддержки Вучичу в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которого стороны подтвердили свое намерение укреплять российско-сербское стратегическое партнерство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии