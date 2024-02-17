Валерию Рашкину разрешили подать прошение об УДО

Мосгорсуд отменил постановление об отказе в УДО экс-депутату Госдумы РашкинуВалерий РашкинВадим Федотов/РИА Новости Мосгорсуд отменил решение Кунцевского суда, отказавшего экс-депутату Рашкину в досрочном снятии судимости по делу о незаконной охоте.
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