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Царьград

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ДУМ передумало: после окрика Генрокуратуры фетва о многоженстве отозвана

ДУМ передумало: после окрика Генрокуратуры фетва о многоженстве отозвана

Многоженство не разрешили, но вопросы к ДУМ остались.После того, как вчера Генеральная прокуратура России направила свое представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равилю Гайнутдину, ДУМ передумало.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Провокаторы и вредители! Что ж тут говорить об их зверьках. Гнать их всех вон и этих в тюбетейках вслед за всем дерьмом в столыпинских вагонах на воде, хлебе и сене.
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