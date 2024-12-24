ДУМ передумало: после окрика Генрокуратуры фетва о многоженстве отозвана

Многоженство не разрешили, но вопросы к ДУМ остались.После того, как вчера Генеральная прокуратура России направила свое представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равилю Гайнутдину, ДУМ передумало.
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