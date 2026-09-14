Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Commerce Department Finalizes Steep Duties On Solar Imports From India, Indonesia, Laos

Commerce Department Finalizes Steep Duties On Solar Imports From India, Indonesia, Laos

Commerce Department Finalizes Steep Duties On Solar Imports From India, Indonesia, Laos Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Commerce Department on Friday finalized steep duty rates on imports of solar cells and panels from India, Indonesia, and Laos, stating that it found that producers in those countries dumped cheap products in the United States and benefited from unfair government subsidies.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым