Commerce Department Finalizes Steep Duties On Solar Imports From India, Indonesia, Laos Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Commerce Department on Friday finalized steep duty rates on imports of solar cells and panels from India, Indonesia, and Laos, stating that it found that producers in those countries dumped cheap products in the United States and benefited from unfair government subsidies.
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