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FiNE NEWS

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Влад Топалов и Регина Тодоренко представили клип «1100 по Фаренгейту» с текстом Михаила Гуцериева

15 сентября 2026 года семейный дуэт Влад Топалов и Регина Тодоренко представил новый клип на песню «1100 по Фаренгейту».

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