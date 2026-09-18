❗️На избирательных участках в Крыму приняли все необходимые меры на случай беспилотной опасности В регионе определён порядок действий избирательных комиссий на случай беспилотной опасности, сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым