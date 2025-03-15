Снайперы на крышах, угроза взрыва администрации: что происходит на протестах в Белграде. Фоторепортаж

В Белграде, столице Сербии, 15 марта проходят массовые антиправительственные протесты. На улицы города вышли тысячи студентов, фермеров и активистов оппозиции, которые потребовали отставки президента Александра Вучича и всего его кабинета министров.
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