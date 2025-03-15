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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Снайперы на крышах, угроза взрыва администрации: что происходит на протестах в Белграде. Фоторепортаж

В Белграде, столице Сербии, 15 марта проходят массовые антиправительственные протесты. На улицы города вышли тысячи студентов, фермеров и активистов оппозиции, которые потребовали отставки президента Александра Вучича и всего его кабинета министров.

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