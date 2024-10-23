В Тамбовской области появились "Центры местного сообщества"

Торговые сети в Тамбовской области подключились к проекту "Центры местного сообщества". Теперь количество Центров по всей стране увеличилось до 5 тысяч магазинов, которые будут объединять жителей из 67 регионов.
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