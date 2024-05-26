Сможет ли С-70 устроить «охоту» на украинские мосты и бронетехнику

23 июня 2023 1,7K прочитали В данной публикации мы продолжим обсуждение вопроса о том, какие именно беспилотные летательные аппараты необходимы для успешности российского контрнаступления, если таковое состоится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии