Спарта из Titan Quest 2 будет отличаться от того, что мы знаем о ней из истории и ми...

Спарта из Titan Quest 2 будет отличаться от того, что мы знаем о ней из истории и мифовПоскольку в грядущей экшен-ролевой игре Titan Quest II нам предстоит вернуться в Древнюю Грецию, отсутствие одного из самых известных древних государств этого периода было бы очень неприятно.