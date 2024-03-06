Спарта из Titan Quest 2 будет отличаться от того, что мы знаем о ней из истории и ми...

Спарта из Titan Quest 2 будет отличаться от того, что мы знаем о ней из истории и мифовПоскольку в грядущей экшен-ролевой игре Titan Quest II нам предстоит вернуться в Древнюю Грецию, отсутствие одного из самых известных древних государств этого периода было бы очень неприятно.
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