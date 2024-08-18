ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 5-го тура РПЛ

18 августа состоится матч 5-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Локомотивом". Игра пройдёт на стадионе "ВЭБ Арена" (Арена ЦСКА) под руководством главного судьи Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга.
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