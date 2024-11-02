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Арнольд Шварценеггер лишил сына материальной поддержки

Арнольд Шварценеггер лишил сына материальной поддержки

Сын не затаил обиду на отца. Джозеф Баэна проводит немало времени со своим отцом Арнольдом Шварценеггером LEGION-MEDIAФанаты Арнольда Шварценеггера были удивлены тем, как актер обошелся со своим младшим, родившимся вне брака сыном Джозефом Баэной.

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