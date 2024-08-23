Новый опасный вирус: нужно создать защиту на ранних стадиях

У меня на левой руке след от прививки против черной оспы. Уже несколько десятилетий эту прививку никому не делают: когда смогли привить всех, вирусу стало негде размножаться, и он остался только в нескольких особо охраняемых лабораториях.
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