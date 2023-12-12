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Несекретные материалы

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Основной целью «морской коалиции» может быть блокада Черного моря для России

Основной целью «морской коалиции» может быть блокада Черного моря для России

Стало известно о появлении новой «морской коалиции» в помощь Украине, которую со стороны коллективного Запада возглавят Великобритания и Норвегия.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Голая теория.Вся акватория Черного моря давно под российским колпаком,любая посудина мало-мальских размеров считай нежизнеспособна.Авиация   также под большим вопросом поскольку  своё украинское давно не летает а ползает на бреющем,поставки же 45 летнего Ф-16 ничего не изменят ,им тот же срок жизни,да первого встречного СУ-35,а новые ф-35 украине  не светят,они тоже с проблемами да и попасть в руки российских специалистов  тоже чувствительно  будет.
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