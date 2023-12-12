Основной целью «морской коалиции» может быть блокада Черного моря для России

Аким Воземчук

Голая теория.Вся акватория Черного моря давно под российским колпаком,любая посудина мало-мальских размеров считай нежизнеспособна.Авиация также под большим вопросом поскольку своё украинское давно не летает а ползает на бреющем,поставки же 45 летнего Ф-16 ничего не изменят ,им тот же срок жизни,да первого встречного СУ-35,а новые ф-35 украине не светят,они тоже с проблемами да и попасть в руки российских специалистов тоже чувствительно будет.