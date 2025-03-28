Рынок в Лабытнанги оказался опасным для людей

Прокуратура Лабытнанги проверила соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. В ходе надзорных мероприятий в деятельности крытого рынка выявлены нарушения, в том числе при отделке эвакуационных путей противопожарными материалами и устройствами, эксплуатации планов эвакуации людей на случай возникновения пожара и др.
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