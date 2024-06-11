Пугачева рассказала про то, что избавилась от ребенка: «Я уже на большом сроке сделала»

Алла Пугачева — довольно интересная и многогранная фигура в российской поп-музыке. Ее жизнь всегда находилась под пристальным вниманием общественности, и один из аспектов, который вызвал много дискуссий, — это ее личные отношения, в частности брак с Евгением Болдиным с 1985 по 1993 год.