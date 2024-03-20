Царьград
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Царьград

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  • Владимир Алтайцев
    Поганый  Царьград  опять  в  своей  поганой  манере по примеру  Запада  всё  льёт помои на  СССР. Никакой  поганой  п..."Поганой советско...
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В Литве назвали выступление в Кремле причиной отмены концерта итальянского певца Pupo

В Литве назвали выступление в Кремле причиной отмены концерта итальянского певца Pupo

В Литве очередным русофобским решением отменили концерт итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци).Оказалось, что причиной для возмущения прибалтийских организаторв стало его выступление в Кремлевском дворце 15 марта с концертом «Большой бенефис Pupo.

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