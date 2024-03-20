В Литве назвали выступление в Кремле причиной отмены концерта итальянского певца Pupo

В Литве очередным русофобским решением отменили концерт итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци).Оказалось, что причиной для возмущения прибалтийских организаторв стало его выступление в Кремлевском дворце 15 марта с концертом «Большой бенефис Pupo.