В Литве назвали выступление в Кремле причиной отмены концерта итальянского певца Pupo

В Литве очередным русофобским решением отменили концерт итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци).Оказалось, что причиной для возмущения прибалтийских организаторв стало его выступление в Кремлевском дворце 15 марта с концертом «Большой бенефис Pupo.
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