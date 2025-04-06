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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отбил 12 из 15 бросков «Нью-Джерси», поражение – 32-е в 57 играх

Игорь Шестеркин отразил 12 бросков из 15 в матче с «Нью-Джерси» (0:4) – четвертый гол «Девилс» забили в пустые ворота на 57-й минуте.

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