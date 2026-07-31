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ФИФА выступила с официальными разъяснениями после угрозы бойкотом от УЕФА и всех его членов, включая Россию

ФИФА выступила с официальными разъяснениями после угрозы бойкотом от УЕФА и всех его членов, включая Россию

ФИФА разослала официальное заявление по поводу возникшей скандальной ситуации.ФИФА разослала официальное заявление по поводу возникшей скандальной ситуации.

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