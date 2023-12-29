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Мировое обозрение

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Запад в поисках способа преподнести поражение Украины как победу

Запад в поисках способа преподнести поражение Украины как победу

Западные военные и разведывательные источники определили общую повестку дня боевых действий на Украине, которая основана на утверждении о «колоссальных потерях» России, и в то же время, на отказе от увеличения финансовой и военной помощи Киеву, пишет иранское издание Resalat.

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