Запад в поисках способа преподнести поражение Украины как победу

Западные военные и разведывательные источники определили общую повестку дня боевых действий на Украине, которая основана на утверждении о «колоссальных потерях» России, и в то же время, на отказе от увеличения финансовой и военной помощи Киеву, пишет иранское издание Resalat.
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