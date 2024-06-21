Перу намерена превзойти Чили в производстве меди

Мирового лидерства в сфере добычи меди намерены достичь власти Перу, превзойдя Чили, заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Перу Ромуло Мучо 19 июня в интервью региональной коммуникационная сети RCR.
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