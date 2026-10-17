Россия разработала план масштабного вывода из строя коммунальной инфраструктуры украинских городов — The Guardian.
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ну и чьи это методы???? ничего не напоминает??? у зеленого и его прихлебателей при любом раскладе будет и свет и вода и канализация.... а вот старики и старухи да дети малые будут страдать реально. ну и благодарить крепко наиумнейшего и наихрабрейшего за заботу.... ТЭЦ развалить проще чем уничтожить места принятия решений- о чем ОН пугает уже пятый !!! год.... стыдоба полная... и позорище...