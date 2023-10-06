В интимные места спрятала золотые слитки китаянка, выезжая с Дальнего Востока

Незаконный вывоз драгоценных металлов на 2,2 млн рублей предотвратили дальневосточные таможенники. На одной из пассажирок сработала рамка металлодетектора, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) таможенного управления.