В интимные места спрятала золотые слитки китаянка, выезжая с Дальнего Востока

Незаконный вывоз драгоценных металлов на 2,2 млн рублей предотвратили дальневосточные таможенники. На одной из пассажирок сработала рамка металлодетектора, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) таможенного управления.
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